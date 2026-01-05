СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
Безопасность
Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки 356 беспилотников ВСУ
5 января 2026 / 14:30
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки по три управляемые авиабомбы и снаряда HIMARS, а также 356 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы, 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 356 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.