Маск встретился за ужином с Трампом и его супругой

Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал фото совместного ужина с президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланией.

"Прекрасно поужинали с президентом США и первой леди. 2026 год будет потрясающим", - сопроводил бизнесмен комментарием фотографию, размещенную в соцсети X.

В прошлом году Маск курировал ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и был госслужащим с особым статусом, работавшим на общественных началах. Однако затем, по данным американских СМИ, за кулисами отношения между Трампом и предпринимателем начали портиться по некоторым причинам, в том числе связанным с деловыми интересами Маска.

После ухода Маска с госслужбы стороны устроили публичное выяснение отношений через соцсети. В последние дни основатель SpaceX, по информации американских СМИ, находился в гостях в поместье Мар-а-Лаго и встречался с американским лидером.