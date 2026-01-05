В России в 2025 году пожизненные сроки получили 100 человек

Суды в России по итогам прошлого года вынесли 100 приговоров в виде пожизненного лишения свободы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Верховного суда России сообщает ТАСС.

Так, в период за январь - ноябрь 2025 года суды назначили пожизненное лишение свободы 100 подсудимым.

Отмечается, что это стало самым высоким показателем по числу соответствующих приговоров за последние годы. До этого самые высокие показатели были в 2005 и 2012 годах - по 84 приговора. В целом за 2005-2024 годы суды вынесли 1 316 таких приговоров.

За последние несколько лет наказание в виде пожизненного срока было добавлено еще в несколько статей Уголовного кодекса РФ, в том числе за госизмену, за организацию теракта или вовлечение в совершение теракта, в том числе несовершеннолетних. При этом пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, лицам, совершившим преступление до наступления 18 лет, и мужчинам старше 65 лет.