Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
5 января 2026 / 17:33
КОТИРОВКИ
USD
05/01
78.2267
EUR
05/01
92.0938
Новости часа
Премьер Гренландии призвал США прекратить давление на остров В Татарстане контрактникам увеличили выплаты до 2,9 млн рублей
Москва
5 января 2026 / 17:33
Котировки
USD
05/01
78.2267
0.0000
EUR
05/01
92.0938
0.0000
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
5 января 2026 / 13:29
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
5 января 2026 / 12:52
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
5 января 2026 / 12:32
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Общество / Происшествия / Политика и религия
Общество
В России в 2025 году пожизненные сроки получили 100 человек
5 января 2026 / 14:59
В России в 2025 году пожизненные сроки получили 100 человек
© Олеся Чепурченко/ ТАСС

Суды в России по итогам прошлого года вынесли 100 приговоров в виде пожизненного лишения свободы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Верховного суда России сообщает ТАСС.

Так, в период за январь - ноябрь 2025 года суды назначили пожизненное лишение свободы 100 подсудимым.

Отмечается, что это стало самым высоким показателем по числу соответствующих приговоров за последние годы. До этого самые высокие показатели были в 2005 и 2012 годах - по 84 приговора. В целом за 2005-2024 годы суды вынесли 1 316 таких приговоров.

За последние несколько лет наказание в виде пожизненного срока было добавлено еще в несколько статей Уголовного кодекса РФ, в том числе за госизмену, за организацию теракта или вовлечение в совершение теракта, в том числе несовершеннолетних. При этом пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, лицам, совершившим преступление до наступления 18 лет, и мужчинам старше 65 лет. 

СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
15:31
В Татарстане контрактникам увеличили выплаты до 2,9 млн рублей
15:14
NY Post: Байден покинул пост с крупнейшей пенсией среди всех президентов США
14:59
В России в 2025 году пожизненные сроки получили 100 человек
14:45
Маск встретился за ужином с Трампом и его супругой
14:30
Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки 356 беспилотников ВСУ
14:16
Токаев: президент РФ ценит Назарбаева, стоявшего у истоков евразийской интеграции
13:59
Паралимпийский комитет России отмечает 30-летний юбилей
13:45
Куба сообщила о гибели 32 граждан в ходе операции США в Венесуэле
13:27
Трамп заявил, что не верит в удар Украины по резиденции Путина
13:15
КНДР провела учения по запуску гиперзвуковых ракет, сообщает ЦТАК
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения