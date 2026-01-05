NY Post: Байден покинул пост с крупнейшей пенсией среди всех президентов США

Бывший президент США Джо Байден покинул свой пост с самой крупной пенсией среди всех американских лидеров в истории. На это обращает внимание газета New York Post, ссылаясь на вице-президента Национального фонда налогоплательщиков США Демиана Брэди.

Отмечается, что государственная пенсия Байдена составляет $417 тыс., это на $17 тыс. превышает его зарплату в период президентского срока. На 2026 финансовый год экс-главе государства выделили свыше $1,5 млн, из них $727 тыс. составляет арендная плата офисных помещений Байдена.

Такая возможность связана с уникальным карьерным продвижением Байдена от сенатора до вице-президента и президента США. Это позволило ему параллельно получать отчисления от различных ведомств пенсионного фонда, указал Брэди.