СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
5 января 2026 / 13:29
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
5 января 2026 / 12:52
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
5 января 2026 / 12:32
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Политика и религия
Политика
NY Post: Байден покинул пост с крупнейшей пенсией среди всех президентов США
5 января 2026 / 15:14
NY Post: Байден покинул пост с крупнейшей пенсией среди всех президентов США
© AP Photo/ Mark Schiefelbein/ТАСС

Бывший президент США Джо Байден покинул свой пост с самой крупной пенсией среди всех американских лидеров в истории. На это обращает внимание газета New York Post, ссылаясь на вице-президента Национального фонда налогоплательщиков США Демиана Брэди.

Отмечается, что государственная пенсия Байдена составляет $417 тыс., это на $17 тыс. превышает его зарплату в период президентского срока. На 2026 финансовый год экс-главе государства выделили свыше $1,5 млн, из них $727 тыс. составляет арендная плата офисных помещений Байдена.

Такая возможность связана с уникальным карьерным продвижением Байдена от сенатора до вице-президента и президента США. Это позволило ему параллельно получать отчисления от различных ведомств пенсионного фонда, указал Брэди. 

