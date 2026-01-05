Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
5 января 2026 / 17:33
В Татарстане контрактникам увеличили выплаты до 2,9 млн рублей
5 января 2026 / 15:31
В Татарстане контрактникам увеличили выплаты до 2,9 млн рублей
© Алексей Коновалов/ ТАСС

С начала года размер выплат заключившим контракт с Минобороны РФ жителям Татарстана увеличен до 2,9 млн рублей. Об этом со ссылкой на ДОСААФ республики сообщает ТАСС.

"В Татарстане повысили выплаты контрактникам до 2,9 млн рублей. Новые правила единовременной финансовой поддержки желающим заключить контракт начали действовать с 1 января 2026 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сумма складывается из выплат от республики в размере 2,5 млн рублей и от МО РФ - 400 тыс. рублей. При этом на повышенные выплаты могут претендовать не только будущие бойцы СВО, выполняющие задачи непосредственно на передовой. "Сумму в 2,9 млн рублей получат заключающие контракт на службу в новые войска беспилотных систем (БПС), а также новобранцы Африканского корпуса", - сказано в сообщении.

Вместе с тем контрактникам гарантируются республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Семьи бойцов берутся под опеку властей и получают все положенные государством льготы и привилегии.

