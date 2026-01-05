Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
5 января 2026 / 17:46
КОТИРОВКИ
USD
05/01
78.2267
EUR
05/01
92.0938
Новости часа
Малюк заявил об уходе с поста главы СБУ Премьер Гренландии призвал США прекратить давление на остров
Москва
5 января 2026 / 17:46
Котировки
USD
05/01
78.2267
0.0000
EUR
05/01
92.0938
0.0000
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
5 января 2026 / 13:29
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
5 января 2026 / 12:52
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
5 января 2026 / 12:32
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ / / /
Премьер Гренландии призвал США прекратить давление на остров
5 января 2026 / 15:45
Премьер Гренландии призвал США прекратить давление на остров
© Leon Neal/ Getty Images/ТАСС

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал неприемлемой "повторяющуюся риторику" Соединенных Штатов в отношении острова. Он призвал Вашингтон воздержаться от давления и "фантазий об аннексии".

"На протяжении поколений мы были близким и верным другом США, мы стояли плечом к плечу в трудные времена. Именно поэтому повторяющаяся риторика США совершенно неприемлема. Когда президент США говорит о том, что им нужна Гренландия и связывает нас с Венесуэлой и военной интервенцией, это не просто неправильно, это неуважительно", - подчеркнул Нильсен в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

По его словам, остров - "не объект риторики великих держав", а народ и демократия, что должно уважаться. "Угрозы, давление и разговоры об аннексии недопустимы между друзьями. Так нельзя разговаривать с народом, который снова и снова демонстрировал ответственность, стабильность и лояльность. Хватит. Больше никакого давления. Больше никаких намеков. Больше никаких фантазий об аннексии", - указал премьер.

Жители Гренландии "открыты для диалога, но он должен вестись по надлежащим каналам и с соблюдением международного права", добавил политик.

В минувшее воскресенье американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. По его словам, это вопрос стратегического характера, так как вокруг острова якобы "повсюду российские и китайские корабли", а Дания "не в состоянии укрепить безопасность" территории.

Трамп не раз возвращался к теме присоединения острова. Еще в ходе своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в ее аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, отмечая, что остров - это часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии. Так, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
15:59
Малюк заявил об уходе с поста главы СБУ
15:31
В Татарстане контрактникам увеличили выплаты до 2,9 млн рублей
15:14
NY Post: Байден покинул пост с крупнейшей пенсией среди всех президентов США
14:59
В России в 2025 году пожизненные сроки получили 100 человек
14:45
Маск встретился за ужином с Трампом и его супругой
14:30
Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки 356 беспилотников ВСУ
14:16
Токаев: президент РФ ценит Назарбаева, стоявшего у истоков евразийской интеграции
13:59
Паралимпийский комитет России отмечает 30-летний юбилей
13:45
Куба сообщила о гибели 32 граждан в ходе операции США в Венесуэле
13:27
Трамп заявил, что не верит в удар Украины по резиденции Путина
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения