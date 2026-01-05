Премьер Гренландии призвал США прекратить давление на остров

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал неприемлемой "повторяющуюся риторику" Соединенных Штатов в отношении острова. Он призвал Вашингтон воздержаться от давления и "фантазий об аннексии".

"На протяжении поколений мы были близким и верным другом США, мы стояли плечом к плечу в трудные времена. Именно поэтому повторяющаяся риторика США совершенно неприемлема. Когда президент США говорит о том, что им нужна Гренландия и связывает нас с Венесуэлой и военной интервенцией, это не просто неправильно, это неуважительно", - подчеркнул Нильсен в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

По его словам, остров - "не объект риторики великих держав", а народ и демократия, что должно уважаться. "Угрозы, давление и разговоры об аннексии недопустимы между друзьями. Так нельзя разговаривать с народом, который снова и снова демонстрировал ответственность, стабильность и лояльность. Хватит. Больше никакого давления. Больше никаких намеков. Больше никаких фантазий об аннексии", - указал премьер.

Жители Гренландии "открыты для диалога, но он должен вестись по надлежащим каналам и с соблюдением международного права", добавил политик.

В минувшее воскресенье американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. По его словам, это вопрос стратегического характера, так как вокруг острова якобы "повсюду российские и китайские корабли", а Дания "не в состоянии укрепить безопасность" территории.

Трамп не раз возвращался к теме присоединения острова. Еще в ходе своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в ее аннексии, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, отмечая, что остров - это часть королевства.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии. Так, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.