Малюк заявил об уходе с поста главы СБУ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что покидает свой пост.

"Я ухожу с поста главы службы безопасности", - указал он, отметив, что останется в системе СБУ. Слова Малюка приводятся в Telegram-канал ведомства.

Ранее в понедельник Владимир Зеленский назначил врио главы ведомства начальника Центра специальных операций "А" СБУ Евгения Хмару.