СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
5 января 2026 / 13:29
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
5 января 2026 / 12:52
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
5 января 2026 / 12:32
Безопасность
Малюк заявил об уходе с поста главы СБУ
5 января 2026 / 15:59
© paparazzza/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что покидает свой пост.
"Я ухожу с поста главы службы безопасности", - указал он, отметив, что останется в системе СБУ. Слова Малюка приводятся в Telegram-канал ведомства.
Ранее в понедельник Владимир Зеленский назначил врио главы ведомства начальника Центра специальных операций "А" СБУ Евгения Хмару.