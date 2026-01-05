Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
Туск: Европу ждет конец, если она не продолжит вооружаться
5 января 2026 / 16:15
Туск: Европу ждет конец, если она не продолжит вооружаться
© Sean Gallup/ Getty Images/ТАСС

Даже союзники не будут воспринимать Европу всерьез, если она будет слабой. На этом акцентировал внимание премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Никто не будет воспринимать всерьез слабую и раздробленную Европу: ни враги, ни союзники. Это ясно уже сегодня. Мы должны наконец поверить в свою силу, мы должны продолжать вооружаться, мы должны оставаться едиными, как никогда раньше. Один за всех и все за одного. Иначе нам конец", - указал он в соцсети X.

Таким образом Туск прокомментировал недавние действия США на международной арене - удар по Венесуэле, а также на заявления американского лидера Дональда Трампа о территориальных претензиях Вашингтона, в том числе на входящую в состав Дании Гренландию.

В минувшее воскресенье Трамп заявил, что Соединенные Штаты нуждаются в Гренландии с точки зрения национальной безопасности.

