На борту застрявшего в Беринговом море теплохода находятся 18 человек

На Чукотке 18 человек находятся на борту теплохода, который застрял во льдах Берингова моря вблизи поселка городского типа Беринговского. Об этом со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру сообщает ТАСС.

"На борту теплохода находятся 18 человек", - говорится в сообщении.

До инцидента судно выгрузило уголь в селе Хатырка и должно было уйти на Камчатку. Теплоход застрял во льдах 4 января.

Ранее сообщалось, что угрозы жизни и здоровью членов экипажа нет. Компанией-фрахтователем принимаются меры по организации буксировки судна.