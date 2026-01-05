WP: Трамп не поддержит Мачадо, поскольку она не отказалась от Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп не будет оказывать политическую поддержку оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента и лауреату Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо, так как она не отказалась от своей награды в 2025 году в пользу главы вашингтонской администрации. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Washington Post (WP).

По данным издания, несмотря на то, что Мачадо, принимая премию, отметила, что посвящает свою награду Трампу, американский лидер расценил отказ уступить медаль как "величайший грех".

"Если бы она отказалась и сказала, что не может ее принять, поскольку она принадлежит Дональду Трампу, она бы сегодня уже была президентом Венесуэлы", - указал один из собеседников газеты.

Согласно публикации, скептические комментарии Трампа в отношении венесуэльской оппозиции "застали врасплох" Мачадо и других ее представителей. Теперь они наблюдают, как будет строиться дальнейшее взаимодействие США с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, которую Верховный суд республики назначил и.о. главы государства.