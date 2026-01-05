СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
5 января 2026 / 13:29
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
5 января 2026 / 12:52
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
5 января 2026 / 12:32
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1 265 военных
5 января 2026 / 16:58
© Александр Река/ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 265 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 290 военнослужащих, "Запад" - свыше 180, "Южная" - более 180, "Центр" - свыше 350, "Восток" - более 220, "Днепр" - до 45 военнослужащих.