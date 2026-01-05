Лукашенко дал позитивную оценку развитию экономического сотрудничества с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко позитивно оценил развитие экономического сотрудничества с Россией по итогам 2025 года, передает агентство БелТА.

"Вроде бы в целом мы по России обеспечиваем прирост. И учитывая как в Беларуси и России складываются дела, то 102,5% - под 103% - это вроде бы неплохо. Но план у нас был 105%. Мы видим проблемы. У нас проседание по промышленности", - отметил он на встрече с послом республики в России Александром Рогожником.

Глава государства также спросил, как продвигается работа в направлении создания совместно с РФ новых производств. "Это очень важно. Мы много говорим сегодня о станкостроении. Без него никакого развития быть не может. Задел хороший, школа есть, компетенции. Мы говорим об авиастроении, многое-многое, и ВПК в том числе", - указал он.

Еще одно направление работы на российском рынке касается сферы услуг. "В этом плане нам нужно наращивать наше присутствие в России. Тем более, что такие возможности сегодня востребованы в России", - сказал Лукашенко.

Кроме того, он упомянул о проекте по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском, а также далее до Бреста, сделав акцент на важности проекта для республики.