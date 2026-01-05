Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
5 января 2026 / 19:04
КОТИРОВКИ
USD
05/01
78.2267
EUR
05/01
92.0938
Новости часа
Российские лыжники приглашены к участию в паралимпийском Кубке мира Лукашенко дал позитивную оценку развитию экономического сотрудничества с Россией
Москва
5 января 2026 / 19:04
Котировки
USD
05/01
78.2267
0.0000
EUR
05/01
92.0938
0.0000
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
5 января 2026 / 13:29
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
5 января 2026 / 12:52
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
5 января 2026 / 12:32
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Экономика / Союз России и Белоруссии / Политика и религия
Экономика
Лукашенко дал позитивную оценку развитию экономического сотрудничества с Россией
5 января 2026 / 17:15
Лукашенко дал позитивную оценку развитию экономического сотрудничества с Россией
© Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко позитивно оценил развитие экономического сотрудничества с Россией по итогам 2025 года, передает агентство БелТА.

"Вроде бы в целом мы по России обеспечиваем прирост. И учитывая как в Беларуси и России складываются дела, то 102,5% - под 103% - это вроде бы неплохо. Но план у нас был 105%. Мы видим проблемы. У нас проседание по промышленности", - отметил он на встрече с послом республики в России Александром Рогожником.

Глава государства также спросил, как продвигается работа в направлении создания совместно с РФ новых производств. "Это очень важно. Мы много говорим сегодня о станкостроении. Без него никакого развития быть не может. Задел хороший, школа есть, компетенции. Мы говорим об авиастроении, многое-многое, и ВПК в том числе", - указал он.

Еще одно направление работы на российском рынке касается сферы услуг. "В этом плане нам нужно наращивать наше присутствие в России. Тем более, что такие возможности сегодня востребованы в России", - сказал Лукашенко.

Кроме того, он упомянул о проекте по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Минском, а также далее до Бреста, сделав акцент на важности проекта для республики.

СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
17:30
Российские лыжники приглашены к участию в паралимпийском Кубке мира
17:15
Лукашенко дал позитивную оценку развитию экономического сотрудничества с Россией
16:58
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1 265 военных
16:45
WP: Трамп не поддержит Мачадо, поскольку она не отказалась от Нобелевской премии
16:33
На борту застрявшего в Беринговом море теплохода находятся 18 человек
16:15
Туск: Европу ждет конец, если она не продолжит вооружаться
15:59
Малюк заявил об уходе с поста главы СБУ
15:45
Премьер Гренландии призвал США прекратить давление на остров
15:31
В Татарстане контрактникам увеличили выплаты до 2,9 млн рублей
15:14
NY Post: Байден покинул пост с крупнейшей пенсией среди всех президентов США
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения