Российские лыжники приглашены к участию в паралимпийском Кубке мира Лукашенко дал позитивную оценку развитию экономического сотрудничества с Россией
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
5 января 2026 / 13:29
5 января 2026 / 12:52
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
5 января 2026 / 12:32
Спорт
Российские лыжники приглашены к участию в паралимпийском Кубке мира
5 января 2026 / 17:30
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Российские лыжники-паралимпийцы получили приглашение к участию в Кубке мира в Германии, который представляет собой этап отбора к Паралимпиаде. Об этом рассказал президент организации Павел Рожков в беседе с ТАСС.

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских параатлетов к соревнованиям с национальной атрибутикой. На сегодняшний день продолжается судебное разбирательство с Международным союзом биатлонистов (IBU) по апелляции, поданной Союзом биатлонистов России, ПКР и восемью спортсменами.

"После решения суда CAS и допуска сборных России к международным соревнованиям по лыжным гонкам, горнолыжному спорту и сноуборду Паралимпийский комитет России активно взаимодействует с FIS по организации участия команд. FIS затянул практическую реализацию решения, из-за чего время было упущено. Мы подали заявки на ближайшие старты и находимся в процессе подачи на следующие. Перед новогодними праздниками мы получили приглашения на ближайший Кубок мира в Германии по лыжным гонкам. Спортсмены и персонал сборной России сдали в посольстве ФРГ в Москве биометрию и документы для оформления виз", - указал Рожков.

"В январе пройдут два Кубка мира по лыжным гонкам - в Польше, куда мы даже не стараемся попасть, и в Германии. По горнолыжному спорту - Кубки мира в Германии, Австрии и Швейцарии. В этих видах спортсменам для возможности получить приглашения на Паралимпийские игры нужно принять участие в соревнованиях и получить рейтинговые очки. В сноуборде обязательного требования по наличию рейтинга нет", - пояснил он. 

17:30
Российские лыжники приглашены к участию в паралимпийском Кубке мира
17:15
Лукашенко дал позитивную оценку развитию экономического сотрудничества с Россией
16:58
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили 1 265 военных
16:45
WP: Трамп не поддержит Мачадо, поскольку она не отказалась от Нобелевской премии
16:33
На борту застрявшего в Беринговом море теплохода находятся 18 человек
16:15
Туск: Европу ждет конец, если она не продолжит вооружаться
15:59
Малюк заявил об уходе с поста главы СБУ
15:45
Премьер Гренландии призвал США прекратить давление на остров
15:31
В Татарстане контрактникам увеличили выплаты до 2,9 млн рублей
15:14
NY Post: Байден покинул пост с крупнейшей пенсией среди всех президентов США
