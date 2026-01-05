Российские лыжники приглашены к участию в паралимпийском Кубке мира

Российские лыжники-паралимпийцы получили приглашение к участию в Кубке мира в Германии, который представляет собой этап отбора к Паралимпиаде. Об этом рассказал президент организации Павел Рожков в беседе с ТАСС.

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить российских параатлетов к соревнованиям с национальной атрибутикой. На сегодняшний день продолжается судебное разбирательство с Международным союзом биатлонистов (IBU) по апелляции, поданной Союзом биатлонистов России, ПКР и восемью спортсменами.

"После решения суда CAS и допуска сборных России к международным соревнованиям по лыжным гонкам, горнолыжному спорту и сноуборду Паралимпийский комитет России активно взаимодействует с FIS по организации участия команд. FIS затянул практическую реализацию решения, из-за чего время было упущено. Мы подали заявки на ближайшие старты и находимся в процессе подачи на следующие. Перед новогодними праздниками мы получили приглашения на ближайший Кубок мира в Германии по лыжным гонкам. Спортсмены и персонал сборной России сдали в посольстве ФРГ в Москве биометрию и документы для оформления виз", - указал Рожков.

"В январе пройдут два Кубка мира по лыжным гонкам - в Польше, куда мы даже не стараемся попасть, и в Германии. По горнолыжному спорту - Кубки мира в Германии, Австрии и Швейцарии. В этих видах спортсменам для возможности получить приглашения на Паралимпийские игры нужно принять участие в соревнованиях и получить рейтинговые очки. В сноуборде обязательного требования по наличию рейтинга нет", - пояснил он.