5 января 2026 / 13:29
5 января 2026 / 12:52
5 января 2026 / 12:32
Политика
Политика
Президент Колумбии в свете угроз Трампа заявил о готовности взяться за оружие
5 января 2026 / 17:44
Президент Колумбии в свете угроз Трампа заявил о готовности взяться за оружие
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о готовности взяться за оружие ради защиты родины, и выразил уверенность, что граждане страны встанут на его защиту, если США попытаются похитить его как венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

"Хотя я никогда не был военным, я знаю, что такое война и подпольная борьба. Я поклялся больше не брать в руки оружие после мирного соглашения 1989 года, но ради родины я вновь возьму оружие, которое не люблю", - указал Петро в соцсети X. 

Он также убежден, что народ Колумбии встанет на его защиту. "Если они задержат президента, которого значительная часть моего народа любит и уважает, они выпустят на свободу народного ягуара", - подчеркнул глава государства.

Вместе с тем он отметил, что поручил отстранить нескольких полковников из разведывательной службы полиции "за то, что они передавали ложную информацию во вред государству". "Надеюсь, госсекретарь США Марко Рубио не верит этим выдумкам", - добавил колумбийский лидер.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп не исключил возможности проведения военной операции в Колумбии под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков.

