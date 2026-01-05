СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
Президент РФ присвоил Цивилевой чин госсоветника второго класса
5 января 2026 / 17:58
Президент России Владимир Путин своим указом присвоил статс-секретарю - замминистра обороны Анне Цивилевой чин действительного государственного советника РФ второго класса.
"Присвоить федеральным государственным гражданским служащим федеральных органов исполнительной власти классные чины государственной гражданской службы РФ: действительного государственного советника РФ второго класса Цивилевой Анне Евгеньевне - статс-секретарю - заместителю министра обороны РФ", - следует из текста документа.
Такой чин соответствует воинскому званию генерал-лейтенанта.