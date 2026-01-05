В России пресекли контрабанду 40 кг кокаина из Латинской Америки

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России во взаимодействии с Северо-западной оперативной и Балтийской таможнями пресекли контрабанду из Латинской Америки 40 кг кокаина стоимостью 600 млн рублей. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства, предает ТАСС.

"Пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Латинской Америки. Из незаконного оборота изъято 40 кг кокаина, стоимость которого на черном рынке оценивается в 600 млн рублей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что товар был спрятан в технологических полостях контейнера, доставленного грузовым морским судном. Таможенникам удалось выявить поставку благодаря сработавшей системе управления рисками и принятым мерам таможенного контроля.

"Контейнер был просканирован инспекционно-досмотровым комплексом и осмотрен служебными собаками. В результате внутри обшивки были найдены посторонние вложения - 40 брикетов с порошком и кристаллами белого цвета. Экспертиза показала, что это наркотическое средство - кокаин", - указали в ФТС.

Балтийской таможней возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного срока.