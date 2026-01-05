Орбан выразил надежду на отмену санкций против России в 2026 году

Венгрия надеется, что в наступившем году конфликт на Украине будет урегулирован, а западные санкции в отношении России будут сняты. С таким заявлением выступил венгерский премьер Виктор Орбан во время большой пресс-конференции в Будапеште.

"Мы полагаем, что санкции против России должны быть отменены после того, как война на Украине будет прекращена", - сказал он, отвечая на вопросы венгерских и иностранных журналистов.

Орбан также обратил внимание, что Будапешт давно выступает против санкционной политики ЕС, которая наносит ущерб всей европейской экономике.