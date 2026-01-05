СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
Орбан выразил надежду на отмену санкций против России в 2026 году
5 января 2026 / 18:30
© John Thys, Pool Photo via AP/ТАСС
Венгрия надеется, что в наступившем году конфликт на Украине будет урегулирован, а западные санкции в отношении России будут сняты. С таким заявлением выступил венгерский премьер Виктор Орбан во время большой пресс-конференции в Будапеште.
"Мы полагаем, что санкции против России должны быть отменены после того, как война на Украине будет прекращена", - сказал он, отвечая на вопросы венгерских и иностранных журналистов.
Орбан также обратил внимание, что Будапешт давно выступает против санкционной политики ЕС, которая наносит ущерб всей европейской экономике.