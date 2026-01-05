Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
Политика
Христя Фриланд назначена советником по экономическому развитию Украины
5 января 2026 / 18:45
Христя Фриланд назначена советником по экономическому развитию Украины
© Christophe Gateau/ picture alliance via Getty Images/ТАСС

Владимир Зеленский подписал указ о назначении советницей по экономическому развитию Христи Фриланд, которая ранее занимала пост спецпосланника премьер-министра Канады по Украине.

"Сегодня назначил Христю Фриланд советником по экономическому развитию. Христя профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и экономических трансформаций", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

До назначения спецпосланником по Украине осенью прошлого года Фриланд занимала пост министра иностранных дел, вице-премьера, министра финансов Канады.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала соответсвующее назначение как "кульбит" и предположила, что с учетом родословной Фриланд, внучки нацистского коллаборациониста, украинский кризис "может только усугубиться". Дипломат также обратила внимание, что Фриланд, будучи вице-премьером и министром финансов Канады, ушла в отставку ровно в день, когда надо было представить проект нового бюджета страны в условиях многомиллиардного дефицита. 

