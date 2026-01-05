Швейцария заблокировала все активы Мадуро

Федеральный совет (правительство) Швейцарии решил заморозить все активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лиц из его ближайшего окружения.

"5 января 2026 года Федеральный совет принял решение с немедленным вступлением в силу заблокировать все активы Николаса Мадуро и других лиц из его окружения, находящиеся в Швейцарии", - следует из заявления правительства.

Как отмечается, такой шаг направлен на то, чтобы предотвратить вывод незаконно приобретенных активов за пределы конфедерации. Согласно заявлению, заморозка распространяется на активы лиц, которые до сих пор не подвергались санкциям в Швейцарии, и не затронет активов членов действующего правительства Венесуэлы.

В Федеральном совете уточнили, что блокировка представляет собой дополнение к аналогичным ограничениям, действующим в отношении Венесуэлы с 2018 года.