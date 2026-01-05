Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
5 января 2026 / 13:29
5 января 2026 / 12:52
5 января 2026 / 12:32
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Атака на Венесуэлу

Политика
Политика
Швейцария заблокировала все активы Мадуро
5 января 2026 / 18:59
Швейцария заблокировала все активы Мадуро
© Alfredo Lasry R/ Getty Images/ТАСС

Федеральный совет (правительство) Швейцарии решил заморозить все активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лиц из его ближайшего окружения. 

"5 января 2026 года Федеральный совет принял решение с немедленным вступлением в силу заблокировать все активы Николаса Мадуро и других лиц из его окружения, находящиеся в Швейцарии", - следует из заявления правительства.

Как отмечается, такой шаг направлен на то, чтобы предотвратить вывод незаконно приобретенных активов за пределы конфедерации. Согласно заявлению, заморозка распространяется на активы лиц, которые до сих пор не подвергались санкциям в Швейцарии, и не затронет активов членов действующего правительства Венесуэлы.

В Федеральном совете уточнили, что блокировка представляет собой дополнение к аналогичным ограничениям, действующим в отношении Венесуэлы с 2018 года.

