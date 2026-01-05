Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Общество
В Минюсте указали на большой потенциал медиации перед разводами
5 января 2026 / 19:17
В Минюсте указали на большой потенциал медиации перед разводами
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Введение процедуры медиации перед разводами супружеских пар может иметь большой потенциал для урегулирования конфликтов. Соответствующую точку зрения изложили в Минюсте РФ, передает ТАСС.

В утвержденном правительством плане по реализации семейной и демографической политики Минюсту, Минэкономразвития, Минтруда и Минфину поручено в 2026-2027 годах подготовить проект закона по развитию института медиации.

"Мы видим большой потенциал в развитии института медиации. Это поможет снять социальную напряженность у разводящихся пар", - указали в Минюсте.

Там обратили внимание, что Минюстом уже реализуется целенаправленная работа по выработке обновленной правовой базы в сфере медиации.

"Для того, чтобы медиация стала востребованной и активно применяемой в России особенно в сфере регулирования семейных конфликтов, необходимо, чтобы медиаторы были квалифицированными и опытными, разбирающимися в семейных конфликтах. В ряде вузов уже формируются образовательные программы по подготовке медиаторов", - отметили в министерстве. 

