Евросоюз воздержался от осуждения гибели гражданских лиц в Венесуэле

Еврокомиссия (ЕК) не знает, как квалифицировать агрессию США в отношении Венесуэлы, и в этой связи пока не осуждает гибель гражданских лиц в стране. С таким заявлением выступила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью в ходе брифинга в Брюсселе.

"Мы не обсуждали, как мы должны это называть, но то, что наиболее важно, что эти события создали возможность для демократической передачи власти в Венесуэле", - сказала она. ЕК надеется, что народ Венесуэлы "воспользуется этой возможностью", отметила Пинью.

На вопрос о том, считает ли Еврокомиссия захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро военными США соответствующим международному праву, другая представитель Еврокомиссии - Анита Хиппер - назвала подобные оценки преждевременными.

По ее словам, Еврокомиссия призывает, чтобы международному праву "соответствовали все последующие действия" в этой стране.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто информировал о том, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе, назвав такие действия военной агрессией. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро с супругой были захвачены и вывезены из страны.