Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
5 января 2026 / 22:04
КОТИРОВКИ
USD
05/01
78.2267
EUR
05/01
92.0938
Новости часа
Fox News: Мадуро в суде настаивал на своей невиновности Армия Молдавии начала поэтапный отказ от автомата Калашникова
Москва
5 января 2026 / 22:04
Котировки
USD
05/01
78.2267
0.0000
EUR
05/01
92.0938
0.0000
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
5 января 2026 / 13:29
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
5 января 2026 / 12:52
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
5 января 2026 / 12:32
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Экономика / Россия, вперед! / Политика и религия
Экономика
Президент РФ поручил в 2026 году восстановить темпы роста экономики
5 января 2026 / 19:45
Президент РФ поручил в 2026 году восстановить темпы роста экономики
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Президент России Владимир Путин поставил задачу восстановить в 2026 году темпы роста российской экономики. Такое поручение содержится в перечне по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Правительству РФ во взаимодействии с Центробанком и региональными властями поручено обеспечить восстановление в 2026 году темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики с учетом необходимости удержания уровня инфляции по состоянию на конец года в диапазоне, соответствующем прогнозу ЦБ РФ (4-5%). 

СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
21:36
Fox News: Мадуро в суде настаивал на своей невиновности
21:16
Армия Молдавии начала поэтапный отказ от автомата Калашникова
20:59
CBS: защищать Мадуро в суде будет бывший адвокат Ассанжа
20:45
Трамп: доходы США от пошлин превысят $600 млрд
20:32
Rzeczpospolita: в Польше с марта могут лишить украинских беженцев всех льгот
20:17
Фильм "Чебурашка-2" за пять дней заработал свыше 3 млрд рублей
19:59
Фредериксен: если США нападут на Гренландию, "все закончится"
19:45
Президент РФ поручил в 2026 году восстановить темпы роста экономики
19:30
Евросоюз воздержался от осуждения гибели гражданских лиц в Венесуэле
19:17
В Минюсте указали на большой потенциал медиации перед разводами
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения