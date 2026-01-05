СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
5 января 2026 / 13:29
Правительство Венесуэлы готово сотрудничать с США
5 января 2026 / 12:52
Трамп готов повысит тарифы для Индии, чтобы пресечь закупки российской нефти
5 января 2026 / 12:32
Экономика
Президент РФ поручил в 2026 году восстановить темпы роста экономики
5 января 2026 / 19:45
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
Президент России Владимир Путин поставил задачу восстановить в 2026 году темпы роста российской экономики. Такое поручение содержится в перечне по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Правительству РФ во взаимодействии с Центробанком и региональными властями поручено обеспечить восстановление в 2026 году темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики с учетом необходимости удержания уровня инфляции по состоянию на конец года в диапазоне, соответствующем прогнозу ЦБ РФ (4-5%).