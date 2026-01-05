Президент РФ поручил в 2026 году восстановить темпы роста экономики

Президент России Владимир Путин поставил задачу восстановить в 2026 году темпы роста российской экономики. Такое поручение содержится в перечне по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Правительству РФ во взаимодействии с Центробанком и региональными властями поручено обеспечить восстановление в 2026 году темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики с учетом необходимости удержания уровня инфляции по состоянию на конец года в диапазоне, соответствующем прогнозу ЦБ РФ (4-5%).