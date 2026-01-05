Фредериксен: если США нападут на Гренландию, "все закончится"

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен полагает, что "все закончится", если Соединенные Штаты решат совершить нападение на Гренландию.

"Если одна страна НАТО нападет на другую страну НАТО, все закончится", - отметила она в интервью Danmarks radio.

На вопрос, стоит ли рассчитывать, что президент США Дональд Трамп откажется от идеи заполучить Гренландию, Фредериксен ответила отрицательно. "С самого начала я говорила, что, к сожалению, считаю, что американский президент настроен серьезно", - указала она.

Вместе с тем премьер подчеркнула, что в разговоре по телефону с Трампом донесла позицию своей страны о том, что США не имеют права аннексировать ни одну из трех сторон содружества Дании, Гренландии и Фарерских островов.