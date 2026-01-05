Вторая часть фильма "Чебурашка" собрала за пять дней в прокате свыше 3 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) сообщает ТАСС.

"Чебурашка-2" стал доступен в прокате 1 января. Кинокартина снята режиссером Дмитрием Дьяченко. Совокупные сборы семейного кино на 20:00 мск 5 января составили 3,021 млрд рублей, в том числе 426,593 млн рублей было заработано на предпродаже.

За пять дней в прокате "Чебурашку 2" посмотрели более 5,5 миллиона человек. В первый день фильм посмотрели более 880 тысяч человек, в последующие - свыше 1 миллиона зрителей ежедневно.

Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, опередив комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009).

Главные роли во второй части франшизы сыграли Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Артем Быстров, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова.