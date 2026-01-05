Rzeczpospolita: в Польше с марта могут лишить украинских беженцев всех льгот

Правительство Польши готовит проект закона, в соответствии с которым украинские беженцы с марта больше не будут получать социальные льготы. Об этом информировала газета Rzeczpospolita, ссылаясь на МВД республики.

Ожидается, что украинцев лишат доступа к бесплатной медицине, а также льгот на оплату жилья. Исключение по предоставлению медицинских услуг сделают для раненых военнослужащих ВСУ, проходящих лечение в стране. Для продления легального пребывания в Польше украинским гражданам будет предложено получить трехлетний вид на жительство, пишет издание.

Кроме того, МВД предлагает сохранить специальный статус и временную защиту для впервые прибывающих в страну украинцев, однако бесплатное жилье им будет предложено только в первые дни их нахождения в стране.

Согласно данным польского МВД, на сегодняшний день в республике проживают порядка 1 млн украинцев со специальным статусом.