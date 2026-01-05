Трамп: доходы США от пошлин превысят $600 млрд

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением о том, что доходы в американский бюджет от применения торговых пошлин составят более $600 млрд.

"Мы уже получили и вскоре получим свыше $600 млрд в виде таможенных пошлин, но лживые СМИ отказываются об этом говорить, поскольку они ненавидят и не уважают нашу страну и хотят помешать принятию одного из самых важных решений Верховного суда США о таможенных пошлинах", - указал американский лидер в Truth Соц. сети.

"Благодаря тарифам Соединенные Штаты стали гораздо более сильными и уважаемыми, чем когда-либо, причем как в финансовом плане, так и с точки зрения национальной безопасности", - подчеркнул он.

В начале апреля 2025 года Трамп объявил о введении США таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий.