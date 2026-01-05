Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
5 января 2026 / 13:29
5 января 2026 / 12:52
CBS: защищать Мадуро в суде будет бывший адвокат Ассанжа
5 января 2026 / 20:59
CBS: защищать Мадуро в суде будет бывший адвокат Ассанжа
© Lisa Maree Williams/ Getty Images/ТАСС

Защищать похищенного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро в суде станет бывший адвокат основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа Барри Поллак. Об этом информировал телеканал CBS News.

Работающему на компанию Harris St. Laurent & Wechsler LLP Поллаку в 2024 году удалось добиться для Ассанжа сделки, в соответсвии с которой тот признал вину и был освобожден из тюрьмы.

Утром Мадуро с супругой Силией Флорес прибыли в здание суда в Нью-Йорке. Венесуэльскому лидеру инкриминируют хранение наркотиков и оружия.

3 января министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что Соединенные Штаты атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Президент Венесуэлы с женой были захвачены и вывезены из страны. По даннымм CNN, они были помещены в следственный изолятор в Бруклине на юге Нью-Йорка. 

