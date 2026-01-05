CBS: защищать Мадуро в суде будет бывший адвокат Ассанжа

Защищать похищенного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро в суде станет бывший адвокат основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа Барри Поллак. Об этом информировал телеканал CBS News.

Работающему на компанию Harris St. Laurent & Wechsler LLP Поллаку в 2024 году удалось добиться для Ассанжа сделки, в соответсвии с которой тот признал вину и был освобожден из тюрьмы.

Утром Мадуро с супругой Силией Флорес прибыли в здание суда в Нью-Йорке. Венесуэльскому лидеру инкриминируют хранение наркотиков и оружия.

3 января министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что Соединенные Штаты атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Президент Венесуэлы с женой были захвачены и вывезены из страны. По даннымм CNN, они были помещены в следственный изолятор в Бруклине на юге Нью-Йорка.