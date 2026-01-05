Армия Молдавии начала поэтапный отказ от автомата Калашникова

Военные в Молдавии планируют отказаться от автоматов Калашникова в рамках реализуемого поэтапного перехода на стандарты НАТО. Об этом заявил министр обороны страны Анатолий Носатый в эфире радио "Молдова 1".

"Мы окончательно перейдем на вооружение, применяемое на Западе, на калибр НАТО, который дает нам доступ к логистической базе, боеприпасам и запасным частям. Мы делаем это постепенно. Четыре-пять подразделений уже отказались от автоматов Калашникова: полк Генерального штаба, Военная академия", - указал он.

Ранее правительство Молдавии приняло новую военную стратегию, в которой главной угрозой для страны определена Россия. Документ предполагает наращивание военных расходов до 1% ВВП, а также численности вооруженных сил на 30%, до 8,5 тыс. военнослужащих и 2 тыс. гражданских лиц. В нем также говорится о перевооружении и переходе на стандарты военной подготовки ЕС и НАТО, активизации сотрудничества в военной сфере с Украиной.

Против увеличения военных расходов в условиях экономического кризиса выступает парламентская оппозиция. Тревогу ввиду усиления военной мощи выражают власти Гагаузии, непризнанного Приднестровья, а также РФ, которая обеспечивает миротворческую операцию на берегах Днестра.