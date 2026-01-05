Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
5 января 2026 / 13:29
5 января 2026 / 12:52
5 января 2026 / 12:32
Fox News: Мадуро в суде настаивал на своей невиновности
5 января 2026 / 21:36
© Александр Щербак/ ТАСС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своей невиновности в суде в Нью-Йорке, куда его доставили 5 января после захвата на родине в результате американской военной операции. Об этом информировала телекомпания Fox News.

По ее данным, Мадуро отметил в своем выступлении, что продолжает являться президентом Венесуэлы, и настаивал на своей невиновности. Председательствующий на заседании судья прервал его выступление, сообщает Fox News, уточнив, что Мадуро пользуется услугами переводчика, в зал заседания его доставили без наручников.

Судебное заседание началось вскоре после полудня по местному времени (20:00 мск).

