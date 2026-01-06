Зеленский тасует силовиков

Марина Харькова, журналист, Донецк

Новые назначения Зеленского и масштабные кадровые перестановки в правительстве сразу после праздников показывают: Зеленский окружает себя лично преданными ему силовиками, которые будут обязаны своим взлетом лично ему. Зеленский взял курс на продолжение войны, и новые силовики пойдут до конца.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль не продержался на должности и полгода и вместо него новым руководителем оборонного ведомства стал Михаил Федоров, до этого занимавший должность министра цифровой трансформации. Он – выходец из Запорожской области, 1991 года рождения, по образованию социолог, представитель выращенных на западных грантах (программы USAID, ОБСЕ, НАТО, фонд Аденауэра) команды колониальных управленцев.

С Зеленским сошёлся еще до переворота 2014 года, когда фирма Федорова занималась в соцсетях пиаром концертов «95 квартала». Среди «достижений» Федорова на должности IT-министра – запуск сети «есть Враг», через которую украинцы могут доносить на симпатизирующих России соседей. Федоров также входит в состав Совбеза – этот орган при Зеленском превратился в инструмент внесудебных карательных решений, вводя санкции и конфискуя имущество у негодных для режима граждан. В биографии нового главы минобороны есть и мошенничество. В 2016-2017 гг. в Запорожье под руководством Федорова действовала мошенническая группа, предлагая несуществующую уникальную методику быстрого похудения, получая оплату и блокируя наивных покупательниц. Группу разоблачили, а Федорову удалось откупиться от полиции и избежать наказания. А недавно на Украине разразился скандал с распиаренной командой Зеленского программой «Армия дронов», которую курировал лично Михаил Федоров. На этот проект было выделено 20 миллиардов гривен из госбюджета и 867 миллионов долларов из американского военного бюджета. Оказалось, что поставщиком тысяч БПЛА выбрали фирму «Крион-М», которая ранее продавала ковры. Один дрон, купленный у этой конторы, обходился почти в 500 тысяч гривен, хотя их можно было купить вдвое дешевле. Общий ущерб от откатов превысил 600 миллионов гривен и в этом обвиняют именно Федорова, который и «крышевал» мутные схемы. Уголовное производство по выявленным фактам открыто, но до сих пор никто никакого подозрения не получил.

Со скандалом был смещен и глава СБУ Василий Малюк (внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России). Также освободили от должности главного пограничника Сергея Дейнеко, который считался креатурой уволенного главы Офиса Ермака.

Но самым неожиданным стало назначение на должность главы офиса президента Кирилла Буданова (признан террористом в РФ), который был главой разведывательного управления Минобороны Украины. Эту кадровую рокировку с удивлением и яростью восприняли в военных и политических кругах внутри страны.

Зеленскому тяжело далось решение о назначении главой своего офиса уже бывшего начальника военной разведки Кирилла Буданова (в РФ признан террористом), заявил украинский политолог Кость Бондаренко. По его мнению, «Зеленский пошел на целый ряд непростых для него шагов. Например, на увольнение главы погранслужбы Дейнеко, который верой и правдой служил Ермаку и Зеленскому, но который находился в конфликте с Будановым». А назначение Буданова может намекать, что Зеленский готовится к сдаче своего поста, а новый глава его офиса будет способствовать уходу. «Буданов может стать ключевой фигурой временного переходного правительства, и в его руках может быть сосредоточена власть в ближайшее время. И именно он будет решать вопрос, будут или не будут выборы, кто будет президентом Украины, и как будут проходить дальше события», - заключил эксперт.

В пользу этой версии говорят данные украинских соцопросов, где Буданов фигурировал как один из потенциальных конкурентов Зеленского в случае выборов и занимал позицию сразу после бывшего главкома ВСУ генерала Валерия Залужного. Поэтому Зеленский намерен обезопасить себя в схватке с Залужным на будущих выборах, заманив Буданова на новую должность. Таким образом Зеленский нейтрализует одного конкурента. К тому же, должность для эксразведчика предложена такая, что негатива от нее в любом случае будет больше, чем позитива. И в любой момент Зеленский может переложить ответственность на Буданова и уволить его. Теперь, возглавив президентский Офис, он не сможет играть роль независимого политика. А Зеленский одним решением устранил ключевого соперника.

Тот же украинский политолог Кость Бондаренко считает, что кроме политического мотива, присутствует и военный фактор, так как «назначение четко сигнализирует, что в перемирие руководство Украины не верит и готовится к продолжению войны».

А по мнению экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко, Владимир Зеленский не дал Буданову особых кадровых полномочий и продолжает согласовывать все действия с уволенным руководителем офиса Андреем Ермаком. И это – свидетельство того, что Зеленский намеренно пытается «потопить» Буданова на новой должности.

«Президент устраивает Буданову вызов, в котором забирает главный ингредиент успеха — кадровую политику. Как проводить реформы, если назначает руководителей кто-то другой. Буданов собирает у себя совещание сектора безопасности, ставит им задачи, но все эти силовики назначены Зеленским. Это – классическое двоевластие. Буданов получил задание без главного инструмента его выполнения – без кадровой политики. Мне усматривается в этом расчет Зеленского утопить Буданова в проблемах. Он ему делегирует и переговоры, и реформы, не давая самостоятельности. Ведь Зеленский оставил за кулисами Ермака, с которым и согласовывает кадровую политику. То есть Буданов будет отвечать за результаты, а Ермак будет отвечать за кадры, контролирующие деятельность Буданова», – заключил Луценко.

Примечательно, что Буданов формально ушел на повышение, но взамен он потерял всевластие, контроль и вседозволенность в своем ведомстве – Главном управлении разведки, выстроенным им удельном княжестве, где теперь будет царить его недруг.Пост начальника ГУР теперь занял экс- руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко. Сам Иващенко – кадровый военный, с 2017 года уже занимал должность замначальника ГУР, а с 2021 года был помощником главнокомандующего ВСУ. На его счету немало террористических актов на территории Донбасса. Однако главное его «достоинство» в том, что Ермак считает его «своим человеком» и уже давно пытался заменить им Буданова. Вот поэтому для Буданова это был чувствительный удар – он конфликтовал с Иващенко, а в нынешней Украине ГУР был «государством в государстве» внутри силового блока, занимая уникальное положение. Именно там Буданов набрал серьезный аппаратный вес, сформировал свою команду верных ему боевиков, приобрел медийную популярность.

Сам 40-летний Буданов – весьма одиозный персонаж: жестокий, беспринципный, алчный, беспощадный и амбициозный. Он прошел путь от офицера спецназа ГУР до генерал-лейтенанта. В своё время входил в элитное подразделение «отряд 2245», проходившее подготовку под руководством ЦРУ. Когда его тяжело ранили после неудачного диверсионного рейда на Крымский полуостров, именно американцы вывезли его на лечение в Национальный военно-медицинский центр, что заложило основу его прочных связей с Вашингтоном. Американцы видимо основательно «пролечили» украинского Скорцени – старая и эффективная комбинация.

Буданов неоднократно обещал разрушить Крымский мост, уверял, что ВСУ ликвидируют сухопутный коридор между Россией и Крымом, и говорил, что в случае захвата Крыма он в первую очередь отправится в «свой родной город Севастополь». Он всегда заявлял о намерении вернуть Крым «и силой, и дипломатией», предлагал взорвать АЭС в случае поражения ВСУ. Примечательно, что новым главой офиса Зеленского стал убийца и террорист. Буданов угрожал убивать россиян по всему миру и признал, что украинская разведка стоит за терактами в России. По его словам, в отношении «определенных людей за их поступки необходимо только физическое уничтожение». До нового назначения западные СМИ обвиняли главу ГУР в коррупции и продаже оружия в Африку, заказных убийствах, которые осуществляли офицеры ГУР на Украине, участии в бизнесе по производству наркотиков и сигарет под крышей ГУР, других махинациях. А теперь те же западные эксперты приветствуют его карьерный взлет, хотя и с оговорками.

В частности, издание The New York Times сообщило, что Зеленский предложил начальнику ГУР МОУ Кириллу Буданову занять пост главы своего Офиса, рассматривая это как способ нейтрализовать возможного конкурента на потенциальных президентских выборах. Как отмечает газета, включение Буданова в структуру президентской администрации затруднит для него любую попытку выдвижения на должность главы государства. Кроме того, Буданов назван представителем нового, «не олигархического» поколения украинских политиков, но, самое главное, тесно связанным с ЦРУ. Буданов проходил подготовку по программам ЦРУ и пользуется доверием в Вашингтоне. По мнению американских СМИ, переход Буданова на новую должность обусловлен его тесными связями и поддержкой США.

Тем не менее, среди украинских вояк авторитетом он не пользуется. Об этом рассказал капитан ВСУ Евгений Бекренев. «Абсолютное большинство или точнее все военные, которые каким-то боком имеют отношение или знают что-то о Буданове, или сталкивались с ГУР как структурой, испытывают к господину Буданову отношение от негативного до крайней степени презрения. Никто из них публично не выступает, потому что это действующие военные, а он действующий генерал-лейтенант, любимчик Зеленского», – признался боевик.

Со скепсисом и презрением назначение террориста прокомментировал и генерал-майор, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос. «Во-первых, ни одного дня в ВСУ Буданов не служил. Командиром взвода, роты, батальона, полка он не был. Операции, которые он сам проводил на уровне командира группы, были не просто неэффективны, а провальны. Часто у нас провалы выдают за героизм и подвиг. Но в разведке не героизм нужен, а профессионализм», – посмеялся украинский генерал.

Кирилл Буданов неизбежно наделает ошибок и окажется выброшен на политические задворки, заявил полковник СБУ Олег Стариков. По его словам, подчиненные чиновники такое подсунут на подпись террористу, что он и не поймет, что подпишет. «И вся его политическая карьера пойдет насмарку. Любой его неверный шаг приведет к политической смерти, и Буданова просто выкинут на задворки», спрогнозировал украинский силовик.