Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление

Военная операция США в Венесуэле является преступлением, которому не может быть никакого оправдания. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Преступлению, цинично совершенному Соединенными Штатами в Каракасе, нет и не может быть никаких оправданий", - отметил российский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Венесуэлы.

"Любые имеющиеся между Соединенными Штатами и Венесуэлой проблемы и противоречия должны решаться путем диалога", - подчеркнул Небензя.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Глава американской администрации Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.

Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.