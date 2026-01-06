Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
6 января 2026 / 12:41
Политика
Бразилия решительным образом осуждает агрессию Соединенных Штатов в отношении Венесуэлы. Об этом заявил постоянный представитель Бразилии при ООН Сержио Франса Данезе.
"Бразилия решительным образом, категорически осуждает вооруженное вторжение [США] на территорию Венесуэлы, это явное нарушение международного права, - подчеркнул он. - Бомбардировки страны и захват ее президента стали непозволительным нарушением всех красных линий".