6 января 2026 / 12:41
6 января 2026 / 12:36
5 января 2026 / 13:29
Общество
В России будут развивать удаленку для пенсионеров
6 января 2026 / 10:19
В России будут развивать удаленку для пенсионеров
© Таисия Воронцова/ ТАСС

В России планируют развивать формы надомной, временной и гибкой занятости для граждан старшего поколения. Соответствующий пункт включен в утвержденный правительством план, передает ТАСС.

Для достижения этой цели, администрация регионов должна реализовать тематические проекты и мероприятия. От нее также ожидается ежегодный доклад в Минтруд РФ.

Кроме того, планируется проводить профессиональное обучение граждан от 50 лет и старше, людей предпенсионного возраста. Будет доступно и дополнительное профессиональное образование с государственной поддержкой.

Меры нацелены на повышение качества жизни и финансовой обеспеченности россиян старшего поколения.

Согласно данным Социального фонда России (СФР), на 1 сентября 2025 года в стране насчитывалось 40,7 млн пенсионеров, в том числе продолжали работать 7,45 млн (свыше 18%). 

