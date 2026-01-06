В России будут развивать удаленку для пенсионеров

В России планируют развивать формы надомной, временной и гибкой занятости для граждан старшего поколения. Соответствующий пункт включен в утвержденный правительством план, передает ТАСС.

Для достижения этой цели, администрация регионов должна реализовать тематические проекты и мероприятия. От нее также ожидается ежегодный доклад в Минтруд РФ.

Кроме того, планируется проводить профессиональное обучение граждан от 50 лет и старше, людей предпенсионного возраста. Будет доступно и дополнительное профессиональное образование с государственной поддержкой.

Меры нацелены на повышение качества жизни и финансовой обеспеченности россиян старшего поколения.

Согласно данным Социального фонда России (СФР), на 1 сентября 2025 года в стране насчитывалось 40,7 млн пенсионеров, в том числе продолжали работать 7,45 млн (свыше 18%).