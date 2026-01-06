Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
6 января 2026 / 12:41
6 января 2026 / 12:36
5 января 2026 / 13:29
Общество
Организатора теракта в "Крокусе" охарактеризовали как злопамятного и обидчивого
6 января 2026 / 10:39
Организатора теракта в "Крокусе" охарактеризовали как злопамятного и обидчивого
© Юлия Морозова/ ТАСС

Организатор теракта в "Крокус сити холле" Шамсидин Фаридуни по характеру злопамятный и обидчивый человек. Об этом со ссылкой на данные психолого-психиатрической экспертизы сообщает ТАСС.

"У Фаридуни Ш. выявлены такие индивидуально-психологические особенности. В межличностных взаимодействиях он не склонен к самораскрытию, обидчив и злопамятен, в комфортных для него условиях стремится к получению внимания, при этом требователен к другим. Отмечаются самостоятельность в принятии решений, внешнее проявление полной уверенности в правильности выбранной позиции, категоричность суждений, выработанная эмоциональная холодность в сфере значимых отношений", - следует из материалов дела.

Некоторое время назад один из участников процесса, который проходит во 2-м Западном окружном военном суде, рассказал в беседе с ТАСС, что правоохранители считают Фаридуни "самым жестоким и хитрым" исполнителем нападения в "Крокусе".

Фаридуни встречал и собирал остальных боевиков в России, проводил разведку в "Крокусе", купил автомобиль для передвижения соучастников, а также получил оружие для совершения теракта от соучастников из Северного Кавказа. 

