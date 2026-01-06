Ndeke Luka: Туадера объявлен победителем выборов президента ЦАР

Национальная избирательная комиссия ЦАР в предварительном порядке объявила нынешнего главу государства Фостен-Арканжа Туадеру победителем президентских выборов. Об этом информировала радиостанция Ndeke Luka.

Туадера заручился поддержкой 76,15% избирателей при явке 52,42%.

Президентские, парламентские и местные выборы прошли в ЦАР 28 декабря. На высший государственной пост претендовали семь человек, в том числе Туадера, который уже побеждал на выборах в 2016 и 2020 годах. Принятая летом 2023 года на референдуме новая конституция позволила ему избираться в третий раз. Срок президентского мандата рассчитан на семь лет.