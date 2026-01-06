Страны Европейского союза, в частности Дания, должны готовиться к сценариям, в которых глобальные "правила" могут формироваться без участия Европы. Соответствующую точку зрения изложил председатель комитета СФ по госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

"Евросоюзу (Дании в частности) нужно быть готовым к тому, что если мир управляется "правилами", а не правом, то эти правила вполне могут быть придуманы без участия Европы, а вся территория Гренландии, например, вполне может быть объявлена частью Западного полушария, тем более, что вообще-то это Северная Америка, а никакая не Европа и правовые основания владеть этой территорией у Дании основаны на том же самом колониальном прошлом, праве сильного, а кто сейчас считает Данию, этого политического крикливого карлика сильным?" - указал он.

Некоторое время назад государственный департамент США объявил Западное полушарие Земли зоной влияния Вашингтона. Об этом пресс-служба Госдепартамента информировала в соцсети X.