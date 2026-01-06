Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
6 января 2026 / 14:50
КОТИРОВКИ
USD
06/01
78.2267
EUR
06/01
92.0938
Новости часа
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
Москва
6 января 2026 / 14:50
Котировки
USD
06/01
78.2267
0.0000
EUR
06/01
92.0938
0.0000
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
6 января 2026 / 12:41
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
6 января 2026 / 12:36
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
5 января 2026 / 13:29
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
"Ромир": более 60% россиян планируют отмечать Рождество
6 января 2026 / 11:39
"Ромир": более 60% россиян планируют отмечать Рождество
© Донат Сорокин/ ТАСС

Более 60% россиян планируют отмечать Рождество, это на 11 п.п. больше по сравнению с показателями четырехлетней давности. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга "Ромир", передает ТАСС.

"Больше половины (62%) россиян собираются праздновать Рождество. Это на 11 п.п. больше, чем четырьмя годами ранее. Для сравнения, согласно предыдущим исследованиям "Ромир", в 2021 году о намерении праздновать Рождество заявлял 51% респондентов, а в 2022 году этот показатель составил 56%", - следует из материалов исследования.

Отмечается, что 36% россиян сопровождают празднование Рождества вручением подарков близким. Наиболее активно эта традиция распространена среди респондентов в возрасте 60-69 лет - в этой группе подарки дарят 47% сограждан, что значительно превышает средний показатель по России.

Опрос был проведен в декабре 2025 года в формате онлайн-интервью. В нем приняли участие 1 200 жителей страны старше 18 лет.

Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
11:39
"Ромир": более 60% россиян планируют отмечать Рождество
11:19
Клишас: Дания может потерять контроль над Гренландией из-за "правил"
10:59
Ndeke Luka: Туадера объявлен победителем выборов президента ЦАР
10:39
Организатора теракта в "Крокусе" охарактеризовали как злопамятного и обидчивого
10:19
В России будут развивать удаленку для пенсионеров
21:36
Fox News: Мадуро в суде настаивал на своей невиновности
21:16
Армия Молдавии начала поэтапный отказ от автомата Калашникова
20:59
CBS: защищать Мадуро в суде будет бывший адвокат Ассанжа
20:45
Трамп: доходы США от пошлин превысят $600 млрд
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения