Более 60% россиян планируют отмечать Рождество, это на 11 п.п. больше по сравнению с показателями четырехлетней давности. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга "Ромир", передает ТАСС.

"Больше половины (62%) россиян собираются праздновать Рождество. Это на 11 п.п. больше, чем четырьмя годами ранее. Для сравнения, согласно предыдущим исследованиям "Ромир", в 2021 году о намерении праздновать Рождество заявлял 51% респондентов, а в 2022 году этот показатель составил 56%", - следует из материалов исследования.

Отмечается, что 36% россиян сопровождают празднование Рождества вручением подарков близким. Наиболее активно эта традиция распространена среди респондентов в возрасте 60-69 лет - в этой группе подарки дарят 47% сограждан, что значительно превышает средний показатель по России.

Опрос был проведен в декабре 2025 года в формате онлайн-интервью. В нем приняли участие 1 200 жителей страны старше 18 лет.