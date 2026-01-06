Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
6 января 2026 / 12:41
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
6 января 2026 / 12:36
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
5 января 2026 / 13:29
Экономика
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
6 января 2026 / 11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
© Артем Геодакян/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 6 января демонстрирует отрицательную динамику, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня перешел к снижению после роста в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС снижались на 0,08% и торговались на уровне 2 754,79 и 1 109,37 пункта соответственно. Курс юаня рос на 6,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,47 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 751,68 пункта (-0,2%), индекс РТС составлял 1 108,11 пункта (-0,2%). Вместе с тем курс юаня снижался до 11,384 рубля (-2,65 копейки).

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
"Ромир": более 60% россиян планируют отмечать Рождество
Клишас: Дания может потерять контроль над Гренландией из-за "правил"
Ndeke Luka: Туадера объявлен победителем выборов президента ЦАР
Организатора теракта в "Крокусе" охарактеризовали как злопамятного и обидчивого
В России будут развивать удаленку для пенсионеров
Fox News: Мадуро в суде настаивал на своей невиновности
Армия Молдавии начала поэтапный отказ от автомата Калашникова
CBS: защищать Мадуро в суде будет бывший адвокат Ассанжа
Трамп: доходы США от пошлин превысят $600 млрд
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
