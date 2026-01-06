Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 6 января демонстрирует отрицательную динамику, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня перешел к снижению после роста в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС снижались на 0,08% и торговались на уровне 2 754,79 и 1 109,37 пункта соответственно. Курс юаня рос на 6,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,47 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 751,68 пункта (-0,2%), индекс РТС составлял 1 108,11 пункта (-0,2%). Вместе с тем курс юаня снижался до 11,384 рубля (-2,65 копейки).