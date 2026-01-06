Жители России смогут оплатить декабрьские счета за ЖКХ до 12 января

Срок оплаты квитанций ЖКХ за декабрь продлится до 12 января из-за выходных. Как ранее заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР), по закону время на оплату квитанций за каждый расчетный месяц есть до 10 числа следующего месяца.

"Так как 10 января 2026 года - суббота, срок переносится на 12 января 2026 года. Пени начнут начисляться только с 31 дня просрочки, то есть не раньше февраля", - отметил он.

Кошелев уточнил, что пожилые люди, которые предпочитают оплачивать услуги в отделениях банков, в новогодние праздники смогут воспользоваться банкоматами в зонах самообслуживания, которые работают на постоянной основе. Вместе с тем платеж можно будет совершить в дежурном отделении банка.

Ранее был принят закон, в соответствии с которым с марта 2026 года крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг сдвинется на пять дней позже - до 15 числа. Это было сделано, чтобы избежать просрочек со стороны тех россиян, у кого зарплата приходит позже 10 числа.