Российские ВС ударили по местам хранения украинских БПЛА

Российские войска атаковали места хранения БПЛА дальнего действия за минувшие сутки, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение местам хранения беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.