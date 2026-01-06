Судебные процессы над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в США выглядят как "театральные представления". Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

"Мы видели, насколько нестандартно начался 2026 год. Президент США задал мировому сообществу задачу повышенной сложности. Фактически, все поставлены перед необходимостью выбирать - жить и строить отношения в соответствии с понятными всем принципами международного права, или полагаться исключительно на силу, хитрость и нахрапистость. Театральные представления с последующими судебными процессами вряд ли кого-то могут обмануть. Силовые действия против независимой Венесуэлы должны быть однозначно осуждены", - отметил он.

В понедельник Мадуро вместе со своей супругой впервые предстали перед Федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк, оба не признали вину по предъявленным им обвинениям. Американские власти инкриминируют венесуэльскому лидеру сговор в целях наркотерроризма, сговор в целях ввоза кокаина, владение оружием и взрывными устройствами, а также сговор в целях владения оружием и взрывными устройствами против США.

3 января министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что Соединенные Штаты атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Президент Венесуэлы с женой были захвачены и вывезены из страны. Они были доставлены в США и помещены в следственный изолятор в Бруклине.