В России с 9 января будут штрафовать за тонировку на любых авто

Автовладельцев в России с 9 января начнут штрафовать за неправильную тонировку на любых машинах. На это обратил внимание член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с ТАСС.

"Федеральный закон "О внесении изменения в статью 12.5 КоАП" начнет действовать 9 января 2026 года. Данный ФЗ, прежде всего, устраняет пробел в законе, которым раньше пользовались те автовладельцы, которые временно ввозили транспортные средства на территорию России", - указал он.

Машаров отметил, что штраф за нарушение правил допустимой тонировки составляет 500 руб.

По его словам, для регулирования в этой сфере ранее применялся Технический регламент Таможенного союза, в котором отражены правила тонировки стекол транспортных средств. Однако он не распространялся на машины, которые ввозили из стран, не входящих в Таможенный союз (в рамках ЕАЭС).

"Теперь при ввозе транспортного средства необходимо будет руководствоваться Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации. Так, с 9 января 2026 года транспортные средства, которые временно ввозят на территорию РФ, смогут передвигаться с тонировкой, только соответствующей правилам", - пояснил эксперт.

Он уточнил, что в РФ для лобового и передних боковых стекол автомобиля разрешена тонировка, которая пропускает не менее 70% света, а для бронированных автомобилей не менее 60%.

Инициированные правительством РФ поправки были приняты в декабре 2025 года.