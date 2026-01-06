Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
6 января 2026 / 16:22
КОТИРОВКИ
USD
06/01
78.2267
EUR
06/01
92.0938
Новости часа
В Германии обеспокоились из-за слов Медведева о захвате Мерца Трамп: в ближайшие 30 дней в Венесуэле не будет выборов
Москва
6 января 2026 / 16:22
Котировки
USD
06/01
78.2267
0.0000
EUR
06/01
92.0938
0.0000
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
6 января 2026 / 12:41
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
6 января 2026 / 12:36
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
5 января 2026 / 13:29
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Общество / Мир моторов / Политика и религия
Общество
В России с 9 января будут штрафовать за тонировку на любых авто
6 января 2026 / 12:59
В России с 9 января будут штрафовать за тонировку на любых авто
© Павел Смертин/ ТАСС

Автовладельцев в России с 9 января начнут штрафовать за неправильную тонировку на любых машинах. На это обратил внимание член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с ТАСС.

"Федеральный закон "О внесении изменения в статью 12.5 КоАП" начнет действовать 9 января 2026 года. Данный ФЗ, прежде всего, устраняет пробел в законе, которым раньше пользовались те автовладельцы, которые временно ввозили транспортные средства на территорию России", - указал он.

Машаров отметил, что штраф за нарушение правил допустимой тонировки составляет 500 руб.

По его словам, для регулирования в этой сфере ранее применялся Технический регламент Таможенного союза, в котором отражены правила тонировки стекол транспортных средств. Однако он не распространялся на машины, которые ввозили из стран, не входящих в Таможенный союз (в рамках ЕАЭС).

 

"Теперь при ввозе транспортного средства необходимо будет руководствоваться Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации. Так, с 9 января 2026 года транспортные средства, которые временно ввозят на территорию РФ, смогут передвигаться с тонировкой, только соответствующей правилам", - пояснил эксперт.

Он уточнил, что в РФ для лобового и передних боковых стекол автомобиля разрешена тонировка, которая пропускает не менее 70% света, а для бронированных автомобилей не менее 60%.

Инициированные правительством РФ поправки были приняты в декабре 2025 года.

Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
13:28
В Германии обеспокоились из-за слов Медведева о захвате Мерца
13:13
Трамп: в ближайшие 30 дней в Венесуэле не будет выборов
12:59
В России с 9 января будут штрафовать за тонировку на любых авто
12:44
Карасин назвал действия США с Мадуро "театральными представлениями"
12:30
Российские ВС ударили по местам хранения украинских БПЛА
12:15
Жители России смогут оплатить декабрьские счета за ЖКХ до 12 января
11:59
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
11:39
"Ромир": более 60% россиян планируют отмечать Рождество
11:19
Клишас: Дания может потерять контроль над Гренландией из-за "правил"
10:59
Ndeke Luka: Туадера объявлен победителем выборов президента ЦАР
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения