Трамп: в ближайшие 30 дней в Венесуэле не будет выборов

Вашингтонская администрация полагает, что в ближайшие 30 дней в Венесуэле не состоятся новые выборы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC в понедельник.

"Выборы проводить нельзя. Мы должны сначала восстановить страну. Люди даже не смогут голосовать", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности проведения выборов в Венесуэле в течение одного месяца.

"Нет, на это потребуется время. Мы должны вылечить страну, чтобы она снова была здоровой", - отметил американский лидер.