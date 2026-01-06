Трамп: в ближайшие 30 дней в Венесуэле не будет выборов

Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС
Вашингтонская администрация полагает, что в ближайшие 30 дней в Венесуэле не состоятся новые выборы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC в понедельник.
"Выборы проводить нельзя. Мы должны сначала восстановить страну. Люди даже не смогут голосовать", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности проведения выборов в Венесуэле в течение одного месяца.
"Нет, на это потребуется время. Мы должны вылечить страну, чтобы она снова была здоровой", - отметил американский лидер.