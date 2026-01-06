Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Политика
В Германии обеспокоились из-за слов Медведева о захвате Мерца
6 января 2026 / 13:28
В Германии обеспокоились из-за слов Медведева о захвате Мерца
© AP Photo/ Markus Schreiber/ТАСС

Правительство Германии приняло к сведению заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который заявил, что после событий в Венесуэле вполне может представить себе аналогичную операцию захвата в отношении лидеров и других стран, включая канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

"Мы, безусловно, приняли к сведению эти высказывания", - сказал в ходе брифинга представитель германского кабмина Себастьян Хилле.

"Как вам известно, канцлер хорошо и надежно защищен", - отметил он, уточнив, что ответственность за охрану Мерца лежит на Федеральном ведомстве по уголовным делам.

4 января Медведев в беседе с ТАСС обратил внимание, что после событий в Венесуэле вполне может представить операцию захвата в отношении лидеров и других стран, в том числе Мерца.

"Похищение того же неонациста Мерца может стать отличным сюжетным поворотом в этом карнавальном сериале. Тут уже мало что может удивить. Его как раз есть за что преследовать даже в Германии. Потому не жалко будет. Тем более, что бюргеры страдают ни за что", - заявил политик.

3 января министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты нанесли масштабные удары по Венесуэле, уточнив, что лидер республики Николас Мадуро с супругой были захвачены и вывезены из страны. 

