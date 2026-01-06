Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
ГОСТ на шаурму в России планируют утвердить к концу года
6 января 2026 / 13:47
ГОСТ на шаурму в России планируют утвердить к концу года
© Анна Эчина/ ТАСС

ГОСТ на шаурму в России планируют утвердить в конце 2026 года. Об этом рассказал руководитель организации Максим Протасов в интервью ТАСС.

"Для нас критически важно, чтобы документ был качественным и реально применялся отраслью общественного питания в будущем. Ориентировочный срок его утверждения сместился на конец 2026 года. Хочу отметить, что стандарт, когда вступит в силу, позволит задать четкие и прозрачные правила игры для всей отрасли, а потребителям - даст уверенность в том, что они покупают", - указал собеседник агентства.

По его словам, работа над этим стандартом вызвала живой интерес и со стороны экспертов, и со стороны потребителей. На сегодняшний день завершается доработка первой редакции ГОСТа, учитывая все конструктивные замечания и предложения, которые поступили в ходе публичного обсуждения.

Ожидается, что документ определит термины "шаурма", "шаверма", "донер" и "кебаб". В стандарт будут также включены требования к продукции, которая готовится при потребителе, а также к упакованным блюдам, продающимся в торговых сетях.

