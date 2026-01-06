Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
6 января 2026
6 января 2026
6 января 2026
5 января 2026
Белый дом усомнился в праве Дании на владение Гренландией
6 января 2026
Белый дом усомнился в праве Дании на владение Гренландией
© Sean Gallup/ Getty Images/ТАСС

Замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер усомнился в праве Дании на владение Гренландией, утверждая, что остров должен присоединиться к Соединенным Штатам.

"Не будет военной операции против Гренландии, ее население составляет порядка 30 тыс. человек. Реальный вопрос состоит в том, почему Дания получила контроль над Гренландией? На чем основаны их территориальные претензии? На чем основан тот факт что Гренландия считается колонией Дании? США является силой НАТО. И чтобы США обеспечили безопасность Арктики, защитили интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью США. Вот о чем мы как страна намерены вести разговор", - сказал он в интервью телеканалу CNN

В минувшее воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США необходим контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. По о его словам, это вопрос стратегического характера, поскольку вокруг острова якобы "повсюду российские и китайские корабли", а Дания "не в состоянии укрепить безопасность" территории.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. 

