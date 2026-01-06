В "Яндексе" сообщили, значение каких слов чаще всего искали в 2025 году

Пользователи поисковика "Яндекса" чаще всего в прошлом году задавали запросы о значении слов "Сигма-бой", "Свага" и "Латяо". Об этом со ссылкой на пресс-службу сервиса сообщает ТАСС.

Как отмечается, "в 2025 году пользователи "Поиска" "Яндекса" чаще всего задавали запросы о значении новых слов "Сигма-бой", "Свага" и "Латяо".

Вместе с тем, по данным пресс-службы, пользователей интересовали значения слова "Дропперство", междометия "Окак" и дружеского обращения "Мабой". Из новых слов, связанных с технологиями, аналитики сервиса обратили внимание, что россияне искали значения слов "Вайб-кодинг", "Промптинг" и "ИИ-агент".

Соответствующие данные были получены по итогам января - ноября 2025 года. В итоги не были включены аббревиатуры, имена собственные, понятия из категории 18+ и слова без значения, а также словосочетания.