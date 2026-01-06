Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 360 БПЛА и 2 снаряда HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 360 украинских беспилотных летательных аппаратов, две авиабомбы и два снаряда HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 360 беспилотников самолетного типа", - указали в оборонном ведомстве.