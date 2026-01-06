Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Бразилия осуждает агрессию против Венесуэлы
6 января 2026 / 12:41
Постпред РФ в ООН: атака США на Венесуэлу - преступление
6 января 2026 / 12:36
СМИ Японии единодушно осудили нападение США на Венесуэлу
5 января 2026 / 13:29
Безопасность
Безопасность
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 360 БПЛА и 2 снаряда HIMARS
6 января 2026 / 14:32
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 360 БПЛА и 2 снаряда HIMARS
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 360 украинских беспилотных летательных аппаратов, две авиабомбы и два снаряда HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 360 беспилотников самолетного типа", - указали в оборонном ведомстве. 

