ЕС не признает легитимность и.о. президента Венесуэлы Родригес

Европейский союз не признает легитимность исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, как не признавала легитимность Николаса Мадуро. С таким заявлением выступила представитель Еврокомиссия Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, "Делси Родригес принесла присягу, как и.о. президента Венесуэлы, но нынешние власти Венесуэлы получили свой мандат на основании выборов, которые не соответствовали пожеланиям демократических перемен". Евросоюз "не считает легитимным президентом ни Николаса Мадуро, ни Делси Родригес", указала Хиппер.

"Мы намерены поддерживать ограниченные контакты с ней и властями Венесуэлы", - отметила она.