Роспотребнадзор: интенсивность эпидпроцесса по ОРВИ уменьшилась в 1,9 раза

По итогам первой недели 2026 года интенсивность эпидемического процесса по ОРВИ и гриппу в России замедлилась почти в два раза. Об этом информировали в пресс-службе Роспотребнадзора, объяснив такую динамику низкой обращаемостью граждан за медицинской помощью в период праздничных дней и школьных каникул.

Отмечается, что показатель заболеваемости сократился в 1,9 раза. Вместе с тем доля госпитализированных среди заболевших гриппом и ОРВИ по-прежнему находится на низком уровне и составляет 2,6%.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что за первую неделю наступившего года в РФ было зафиксировано свыше 605 тыс. случаев гриппа, среди них все еще преобладает штамм A(H3N2). За аналогичный период также подтверждено порядка 5,5 тыс. случаев заболевания COVID-19.